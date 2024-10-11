Dukung RIDO di Pilgub Jakarta, PGPI: Kami Dukung Calon yang Didukung Presiden

JAKARTA - Pimpinan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

Dukungan disampaikan Ketua Umum PGPI 2023-2028 Pendeta Jason Balompapueng, usai menjamu dan mendengarkan visi-misi beserta program RIDO di Kantor Pusat PGPI, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/10/2024) siang.

"Dan kami PGPI mendukung penuh, karena kami PGPI mendukung calon DKI Jakarta yang didukung Presiden Republik Indonesia," terang Jason usai pertemuan.

Menurutnya, visi-misi RIDO sangat baik. Ia pun optimis RIDO bisa membawa Jakarta menjadi kota yang aman, ramah dan toleran terhadap umat beragama. "Jadi dan visi misinya program-programnya sangat baik membuktikan bahwa Jakarta akan lebih aman, ramah, lebih menjaga kerukunan toleransi," tutur Jason.

Ia juga optimis program RIDO biaa membawa Jakarta lebih berkeadilan dan kemakmuran. "Bahkan tentu akan membangun Jakarta seutuhnya dan tentu membawa tujuan Jakarta adil dan makmur," terang Jason.

Merespons itu, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil bersyukur telah mendapat dukungan PGPI. Dengan dukungan itu, Kang Emil menilai bisa menguatkan RIDO untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik.

"Alhamdulillah dukungan ini menguatkan dan kami berdiri di sebuah golongan dan Jakarta akan lebih maju dan baik," terang Kang Emil.



(Fakhrizal Fakhri )