PGPI Apresiasi Kinerja Ridwan Kamil Berhasil Jaga Kerukunan Beragama Saat Jadi Gubernur Jabar

JAKARTA - Pimpinan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) mengapresiasi kinerja Ridwan Kamil saat menjabat Gubernur Jawa Barat. Pasalnya, kinerja Kang Emil, sapaan akrabnya, dinilai berhasil meningkatkan kerukunan beragama.

Hal itu diungkapkan Kang Emil usai mengunjungi Kantor Pusat PGPI, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/10/2024) siang. Dalam kunjungan itu, Kang Emil turut terharu mendengar aspirasi adanya salah satu pendeta yang apresiasi kinerjanya menjaga kerukunan umat beragan.

"Saya terharu salah satu pendeta aminkan apa yang pernah saya kerjakan menjaga keharmonisan," kata Kang Emil usai pertemuan.

Mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan, indeks kerukunan umat beragama di Jawa Barat meningkat kala dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Jadi indeks kerukunan beragama Jabar kan meningkat jaman kami gubernur," tutur Kang Emil.