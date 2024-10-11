Ada Demo di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

JAKARTA - Ribuan massa melalukan aksi demo di depan Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024). Imbas aksi penyampaian pendapat itu, polisi menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat.

Bedasarkan pantauan di lokasi, terlihat ribuan orang telah memadati jalan medan merdeka barat atau lebih tepatnya di depan patung kuda. Mayoritas peserta aksi mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah.

Demo ini diketahui menuntut adanya pengesahan RUU masyarakat adat. Terlihat dua mobil komando di lokasi aksi sebagai sarana orator menyampaikan pendapat.

Tak hanya masyarakat adat yang hadir di lokasi demo, beberapa kelompok dari organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga ikut turun aksi.

Sebelumnya, massa aksi juga telah melakukan penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI. Untuk mengamankan demo hari ini sebanyak 1.758 personel gabungan dikerahkan.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen massa dan Mahasiswa di depan Gedung DPR RI dan Patung Kuda, kami melibatkan sejumlah 1.758 personel gabungan," kata kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jumat (11/9/2024).

Dia mengungkapkan, personil gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

