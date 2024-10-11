Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kontrakan 100 Pintu Terbakar di Jembatan Besi Jakbar, Kerugian Capai Rp2,3 Miliar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |15:32 WIB
Kontrakan 100 Pintu Terbakar di Jembatan Besi Jakbar, Kerugian Capai Rp2,3 Miliar
Kebakaran kontrakan 100 pintu (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran rumah tinggal terjadi di kawasan padat penduduk di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Jumat (11/10/2024). Dilaporkan kontrakan 100 pintu terbakar dalam insiden itu.

“Objek rumah tinggal. Dan yang terbakar kontrakan 100 pintu. Nama pemilik H Sukana usia 56 tahun,” kata Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifudin.

Dia menuturkan bahwa kebakaran itu diduga akibat adanya korsleting listrik. 

“Dugaan penyebab, diduga adanya korsleting listrik. Sekitar pukul 10.41 WIB warga melihat api dilantai 3 sudah membesar,” ujar dia.

Untuk memadamkan api, sebanyak 22 unit mobil Damkar dengan 110 personil dikerahkan. Selain itu, 60 kepala keluarga dan 150 jiwa terdampak akibat peristiwa kebakaran itu.

“Jumlah kerugian Rp2,3 miliar. Jumlah kk dan jiwa yang terdampak 60 KK dan 150 jiwa,” pungkas dia.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
