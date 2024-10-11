Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung RIDO di Pilgub Jakarta, PGPI: Kita Melihat Bisa Jaga Kerukunan Antarumat Beragama

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |15:47 WIB
Ridwan Kamil dan Suswono kunjungi PGPI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) di Pilgub Jakarta.

Ketua Umum PGPI 2023-2028 Pendeta Jason Balompapueng menjelaskan, dukungan itu diberikan setelah melihat visi-misi dan program RIDO. Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin memiliki pemimpin Jakarta yang memiliki kapasitas.

"Tokoh agama melihat memilih karena kita warga Jakarta kepada pemimpin-pemimpim yang baik yang emang punya kapasitas," kata Jason usai jamu RIDO di Kantor Pusat PGPI, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/10/2024).

Selain itu, pihaknya ingin memiliki pemimpin yang bisa menjaga kerukunan antarumat beragama dan mewujudkan keadilan di Jakarta. "Dan memang yang terutama yang bisa menjaga kerukunan antar umat beragama khususnya Jakarta toleransi, dan keadilan yang proporsional," tutur Jason.

Dari sejumlah pertimbangan tersebut, Jason melihat, hal itu dimiliki Paslon RIDO. Menurutnya, pasangan yang diusung KIM Plus itu bisa mewujudkan Jakarta yang aman dan nyaman.

 

