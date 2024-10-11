Ingin Wujudkan Jakarta Lebih Toleran dan Adil, Kang Emil Buat Program Pengurus Gereja Beribadah ke Kota Suci Yerusalem

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil bertekad ingin membuat Jakarta menjadi kota yang lebih toleran dan berkadilan. Untuk itu, ia telah menyiapkan program berkeadilan untuk umat nasrani, salah satunya, program sekolah minggu.

"Program juga diadilkan ada apa? Sekolah Minggu sebagai bagian alternatif dari maghrib mengaji," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil usai berkunjung ke Kantor Pusat PGPI, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/10/2024) siang.

Selain itu, Kang Emil juga telag menyiapkan program perjalanan spiritual ke Kota Suci Yerusalem bagi pengurus gereja di Jakarta. Program ini dihadirkan untuk mewujudkan keadilan di Jakarta setelah adanya program umrah gratis untuk marbot masjid yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ada pergi ke Yerusalem atau tanah suci sebagai kesetaraan dengan marbot ke tanah suci mekah dan lain-lain, guru kristen diperbanyak," terang Kang Emil.

Kang Emil turut terharu usai mendengar aspirasi adanya salah satu pendeta PGPI yang mengapresiasi kinerjanya menjaga kerukunan umat beragama di Jawa Barat.