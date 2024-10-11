Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ingin Wujudkan Jakarta Lebih Toleran dan Adil, Kang Emil Buat Program Pengurus Gereja Beribadah ke Kota Suci Yerusalem

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |15:58 WIB
Ingin Wujudkan Jakarta Lebih Toleran dan Adil, Kang Emil Buat Program Pengurus Gereja Beribadah ke Kota Suci Yerusalem
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil bertekad ingin membuat Jakarta menjadi kota yang lebih toleran dan berkadilan. Untuk itu, ia telah menyiapkan program berkeadilan untuk umat nasrani, salah satunya, program sekolah minggu.

"Program juga diadilkan ada apa? Sekolah Minggu sebagai bagian alternatif dari maghrib mengaji," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil usai berkunjung ke Kantor Pusat PGPI, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/10/2024) siang.

Selain itu, Kang Emil juga telag menyiapkan program perjalanan spiritual ke Kota Suci Yerusalem bagi pengurus gereja di Jakarta. Program ini dihadirkan untuk mewujudkan keadilan di Jakarta setelah adanya program umrah gratis untuk marbot masjid yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ada pergi ke Yerusalem atau tanah suci sebagai kesetaraan dengan marbot ke tanah suci mekah dan lain-lain, guru kristen diperbanyak," terang Kang Emil.

Kang Emil turut terharu usai mendengar aspirasi adanya salah satu pendeta PGPI yang mengapresiasi kinerjanya menjaga kerukunan umat beragama di Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement