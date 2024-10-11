Sowan ke Kantor HKBP, RK Diminta Perbanyak Guru Kristen di Sekolah Negeri

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengunjungi Kantor Praeses Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), di Gedung Sopo Marpingkir, Jakarta Timur Jumat (11/10/2024).

Usai silaturahmi, menceritakan kunjungan ke Kantor HKBP Distrik VIII DKI Jakarta diterima dengan baik. Dia menuturkan kunjungan kali ini merupakan perwujudan dari visi-misinya yang ‘membentuk manusia Pancasila’.

“Alhamdulillah tadi kami sudah diterima dengan baik, diberi keluangan waktu menjelaskan bahwa saya sampaikan pasangan RIDO itu pasangan satu-satunya yang secara jelas di visi-misinya menulis membentuk manusia Pancasila,” kata RK.

“Jadi kalau ada apa-apa, referensinya ke sana. Jalau merasa tidak adil, ada sila ke-5 yang kita junjung tinggi. Kalau tiba-tiba kita lagi ngomongin keagamaan ya memang Pancasila sila pertamanya memerintahkan kita untuk hal tersebut,” sambung dia.

Dia pun juga mengungkapkan tiga program yang sudah disiapkan oleh pasangan RIDO.