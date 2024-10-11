Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sowan ke Kantor HKBP, RK Diminta Perbanyak Guru Kristen di Sekolah Negeri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |16:12 WIB
Sowan ke Kantor HKBP, RK Diminta Perbanyak Guru Kristen di Sekolah Negeri
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengunjungi Kantor Praeses Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), di Gedung Sopo Marpingkir, Jakarta Timur Jumat (11/10/2024).

Usai silaturahmi, menceritakan kunjungan ke Kantor HKBP Distrik VIII DKI Jakarta diterima dengan baik. Dia menuturkan kunjungan kali ini merupakan perwujudan dari visi-misinya yang ‘membentuk manusia Pancasila’.

“Alhamdulillah tadi kami sudah diterima dengan baik, diberi keluangan waktu menjelaskan bahwa saya sampaikan pasangan RIDO itu pasangan satu-satunya yang secara jelas di visi-misinya menulis membentuk manusia Pancasila,” kata RK.

“Jadi kalau ada apa-apa, referensinya ke sana. Jalau merasa tidak adil, ada sila ke-5 yang kita junjung tinggi. Kalau tiba-tiba kita lagi ngomongin keagamaan ya memang Pancasila sila pertamanya memerintahkan kita untuk hal tersebut,” sambung dia.

Dia pun juga mengungkapkan tiga program yang sudah disiapkan oleh pasangan RIDO. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement