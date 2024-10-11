Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Prajurit TNI Terluka Usai Israel Serang Lebanon, Begini Reaksi Jokowi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |16:37 WIB
Dua Prajurit TNI Terluka Usai Israel Serang Lebanon, Begini Reaksi Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

PENAJAM PASER - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap kondisi dua prajurit TNI yang tergabung pasukan perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang bertugas di Lebanon (UNIFIL) terluka akibat serangan Israel ke Lebanon.

"Ya memang keadaannya dalam keadaan perang seperti itu, jadi kalau ada yang terkena, luka ringan ya itu yang perlu kita semuanya hati-hati, terutama yang ada di sana. Semuanya," tegas Jokowi kepada awak media di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga telah mengungkap kondisi dua prajurit di TNI. "Dua prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL tersebut mengalami luka ringan ketika jalankan tugas pemantauan di menara pemantau di markas kontingen Indonesia di Naqoura," katanya. 

Naqoura terletak di Selatan Lebanon, dalam area yang disebut blue line. Pasukan perdamaian PBB berada di kawasan tersebut di bawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk mendukung stabilitas Lebanon. 

Menurut Retno, kedua personel tersebut terluka akibat terkena luncuran peluru dari tank Merkava IDF. Mereka telah mendapatkan perawatan dari rumah sakit terdekat. 

"Kedua personel tersebut segera memperoleh perawatan di rumah sakit terdekat dan saat ini dalam kondisi baik," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
