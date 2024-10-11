Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Eks Relawan Anies Baswedan Deklarasi Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |17:41 WIB
Eks Relawan Anies Baswedan Deklarasi Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono
Eks Relawan Anies Baswedan dukung RIDO (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dukungan kepada pasangan calon (paslon) nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024 terus mengalir. Kali ini, dukungan kembali datang dari Relawan Abdi Rakyat.

"Jadi, hari ini kita nyatakan secara resmi bahwa Relawan Abdi Rakyat mendukung secara sadar dan sebenar-benarnya untuk pasangan, Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono untuk Jakarta Baru, Jakarta Maju," kata Ketua Umum Relawan Abdi Rakyat, Mohamad Huda dalam sambutannya di acara deklarasi yang digelar di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Huda menyampaikan bahwa Abdi Rakyat bukanlah kelompok relawan yang baru saja terbentuk pada Pilkada Jakarta 2024 ini. Dia menyebut, relawan ini telah berkiprah memenangkan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2017 lalu.

"izin menyampaikan bahwa relawan Abdi Rakyat ini adalah relawan yang pertama kali mendukung Bapak Anies Baswedan ketika di Pilkada di 2017. Dan alhamdulillah kita semua kawan-kawan terlibat secara aktif mengawal selama lima tahun ketika pak Anis Baswedan menjabat gubernur Jakarta," ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen dukungannya, Huda menyatakan bahwa relawan Abdi Rakyat akan bergerak ke kampung-kampung di Jakarta untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini.

Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kemenangan Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.

"Untuk itu, sekali lagi bahwa kita siap untuk memenangkan pasangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono satu putaran," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
