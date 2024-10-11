Partai Buruh Resmi Dukung di Pilgub Jakarta, Said Iqbal Serukan Menangkan RIDO

JAKARTA - Partai Buruh remi mendeklarasikan dukungan kepada Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) di Pilkada 2024. Dukungan itu secara resmi disaksikan oleh Ridwan Kamil di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Adapun, surat deklarasi langsung dibacakan oleh Exco Partai Buruh Provinsi DKJ, Winarso. "Dengan Rahmat Tuhan YME dan menjunjung tinggi azas demokrasi dan perjuangan buruh, demi terwujudnya kesejahteraan buruh dan seluruh masyarakat Provinsi DKJ dengan ini kami menyatakan dan memberi dukungan kepada Cagub dan Cawagub Bapak M Ridean Kamil dan Bapak Suswono untuk nenjadi Gubernur dna Wagub DKJ periode 2024-2029," ujar Winarso yang diikuti oleh seluruh kader Partai Buruh.

Dengan dukungan itu, kata Winarso, seluruh kader Buruh akan berjuang bersama anggota keluarga untuk memenangkan RIDO. "Bersama surat ini, kami Exco Partai Buruh DKJ akan berjuang dengan seluruh anggota dan keluarga kami untuk mendukung dan memenangkan Pilkada DKJ 2024," tegasnya.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyerukan seluruh kader Buruh untuk memenangkan RIDO. Ia meminta pada seluruh kader untuk mengajak masyarakat memilih RIDO di Pilkada Jakarta 2024.

"Pilih siapa? Rido! Nomor berapa? Satu! Sore hari, keliling-keliling pabrik. Ya, murah kan? Enggak mahal kan? Sanggup gak? Sanggup! Sanggup gak? Sanggup! Mulai hari ini, minggu depan," ujar Said.

(Fakhrizal Fakhri )