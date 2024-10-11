Survei Partai Buruh di Pilkada Jakarta: Mayoritas Buruh dan Serikat Buruh Jakarta Memilih Ridwan Kamil

JAKARTA - Mayoritas buruh di Jakarta disebut memilih Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono di Pilkada 2024. Persepsi itu terpotret dari hasil survei yang dilakukan Partai Buruh.

"87,5 persen buruh Jakarta tidak hanya anggota Partai Buruh, tetapi buruh Jakarta, 87,5 persen memilih Ridwan Kamil. Mereka menyampaikan aspirasi untuk partai buruh menentukan dukungan kepada bapak ridwan kamil dan Bapak Suswono," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal usai beri dukungan RIDO di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Selain itu, Said juga menyampaikan, mayoritas serikat buruh di Jakarta untuk mendukung RIDO di Pilkada 2024. "Nah 95% serikat buruh yang ada di Jakarta menyalurkan aspirasi kepada Partai Buruh untuk memastikan mendukung Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1," terang Said.

Atas dasar itu, kata Said, Partai Buruh memberikan dukungan resmi kepada RIDO. "Dengan dasar pertimbangan itulah, kemudian Partai Buruh rapat dan memutuskan mendukung Ridwan Kamil," terang Said.

Selain itu, Said menyampaikan, pasangan RIDO paling peduli dengan isu buruh dibanding dua kandidat lainnya. Hal itu didasari atas sejumlah peristiwa yang menunjukan Ridwan Kamil berpihak pada buruh.