Pertimbangan Partai Buruh All Out Dukung RIDO di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Partai Buruh resmi mendukung Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) di Pilkada 2024. Dukungan itu, didasari atas sejumlah pertimbangan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan bahwa dukungan itu telah dilakukan melalui mekanisme organisasi partai. Salah satu pertimbangan dukungan itu, kata Said, adanya persepsi mayoritas buruh mendukung RIDO.

"Partai Buruh telah memutuskan melalui mekanisme organisasi dan menanya langsung ke buruh, 87,5 persen buruh Jakarta tidak hanya anggota Partai Buruh tapi buruh Jakarta, 87,5 persen menilih Ridwan Kamil. Mereka menyampaikan aspirasi untuk partai buruh menentukan dukungan kepada bapak ridwan kamil dan Bapak Suswono," terang Said Iqbal usai acara dukungan ke RIDO di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Bahkan, kata Said, mayoritas serikat buruh di Jakarta untuk mendukung RIDO di Pilkada 2024. "Nah 95% serikat buruh yang ada di Jakarta menyalurkan aspirasi kepada Partai Buruh untuk memastikan mendukung Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1," terang Said.

Selain itu, Said menyampaikan sejumlah lertimbangan lainnya. Salah satunya, kata dia, pasangan RIDO menjadi kandidat paling peduli dengan isu buruh. Hal itu didasari atas sejumlah peristiwa yang menunjukan Ridwan Kamil berpihak pada buruh.

"Yaitu pada waktu ada kebuntuan tentang upah minimum Omnibus Law. Satu-satunya gubernur saat itu, Pak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat saat itu, mengeluarkan keputusan yang penuh itikad baik dengan tetap mempertimbangkan dunia usaha, yaitu namanya upah minimum di atas 1 tahun," kata Said.

"Karena beliau melihat ada ketidakadilan, nah ini kuncinya, ada ketidakadilan, kok orang yang kerja 20-30 tahun sama yang dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Keberpihakan itulah menjadi catatan penting," imbuhnya.