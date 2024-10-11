Mayoritas Buruh Dukung Rido di Pilgub Jakarta, Kang Emil: Mudah-Mudahan Menang Satu Putaran

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mengaku bahagia mendengar data survei Partai Buruh terkaot tingkat keterpilihan di Pilkada Jakarta 2024. L

Dari hasil survei Partai Buruh, sebanyak 87,5 persen buruh di Jakarta menyatakan bakal memilih Paslon Cagub-Cawagub DKJ Nomor Urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO).

"Ah itu berita terbaik hari ini yang saya dengar. Mudah-mudahan angka itu mengerucut pada pemenangan satu putaran," terang Ridwan usai deklarasi dukungan Partai Buruh kepada RIDO di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil pun berterima kasih kepada Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang telah menyerukan kadernya untuk sosialisasi RIDO ke masyarakat.

"Tadi saya dengar juga beliau memerintahkan pagi hari sosialisasi sebelum kerja bukan di jam kerja, setelah kerja sosialisasi, malam hari kalau ada waktu. karena waktu tinggal 6 minggu lagi, kalau ini terjadi, saya juga sangat berterima kasih," tutur Kang Emil.

Bila RIDO menang satu putaran, Kang Emil menilai ada peran Partai Buruh. "Kalau memang terjadi satu putaran, salah satunya kerja kerja keras para buruh yang saya sayangi, saya cintai melalui komando Presiden Partai Buruh Pak Said Iqbal. Saya ucapkan terima kasih," tandasnya.

