Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayoritas Buruh Dukung Rido di Pilgub Jakarta, Kang Emil: Mudah-Mudahan Menang Satu Putaran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |18:36 WIB
Mayoritas Buruh Dukung Rido di Pilgub Jakarta, Kang Emil: Mudah-Mudahan Menang Satu Putaran
Partai Buru Dukung Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mengaku bahagia mendengar data survei Partai Buruh terkaot tingkat keterpilihan di Pilkada Jakarta 2024. L

Dari hasil survei Partai Buruh, sebanyak 87,5 persen buruh di Jakarta menyatakan bakal memilih Paslon Cagub-Cawagub DKJ Nomor Urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO).

"Ah itu berita terbaik hari ini yang saya dengar. Mudah-mudahan angka itu mengerucut pada pemenangan satu putaran," terang Ridwan usai deklarasi dukungan Partai Buruh kepada RIDO di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil pun berterima kasih kepada Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang telah menyerukan kadernya untuk sosialisasi RIDO ke masyarakat.

"Tadi saya dengar juga beliau memerintahkan pagi hari sosialisasi sebelum kerja bukan di jam kerja, setelah kerja sosialisasi, malam hari kalau ada waktu. karena waktu tinggal 6 minggu lagi, kalau ini terjadi, saya juga sangat berterima kasih," tutur Kang Emil.

Bila RIDO menang satu putaran, Kang Emil menilai ada peran Partai Buruh. "Kalau memang terjadi satu putaran, salah satunya kerja kerja keras para buruh yang saya sayangi, saya cintai melalui komando Presiden Partai Buruh Pak Said Iqbal. Saya ucapkan terima kasih," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169183/viral-hYse_large.jpg
Sempat Mangkir Dua Kali, Lisa Mariana Akan Hadiri Pemeriksaan Bareskrim Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169166/viral-jfrZ_large.jpg
Bareskrim Kembali Periksa Lisa Mariana soal Fitnah Dihamili Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement