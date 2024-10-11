Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tegak Lurus Pancasila, RIDO Siapkan Program Keumatan Lintas Agama

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |18:53 WIB
Tegak Lurus Pancasila, RIDO Siapkan Program Keumatan Lintas Agama
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), berkomitmen menghadirkan rasa aman dan tenang bagi pemeluk agama apapun di Jakarta. Pasangan nomor urut 1 juga telah menyiapkan program berkeadilan bagi segenap pemeluk agama. 

“Pasangan RIDO merupakan satu-satunya pasangan yang secara jelas meletakkan pembentukan manusia Pancasila sebagai visi-misi kami. Sila Pertama tentang Ketuhanan, Sila Kelima tentang menjunjung keadilan saling menyublim dalam penciptaan program yang berkeadilan bagi seluruh pemeluk agama,” ujar Kang Emil setelah silaturahmi dengan pemuka agama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat 11 Oktober. 

Dalam pertemuan dengan pemuka HKBP yang dipimpin Pendeta Bernard Manik terungkap beberapa aspirasi. “Kami tadi diskusi dengan pak Pendeta, ada harapan agar jumlah pengajar agama Kristen di sekolah negeri bisa disesuaikan dengan proporsi siswa. Saya juga kalau HKBP tanah sucinya dimana karena untuk Muslim kita mau mengirim marbot ke Mekah, hal serupa akan kita lakukan bagi pengurus jemaat Kristen. Lantas untuk umat Muslim kita ada kegiatan Magrib Mengaji, untuk Kristen kita support Sekolah Minggu,” tambah Kang Emil.     

Pasangan RIDO juga memiliki program Dana Operasional Rumah Ibadah (DORI) untuk memfasilitasi jemaat seluruh agama serta penyaluran bantuan modal (Kredit Mesra) melalui rekomendasi pemuka agama. Diskusi dengan pemuka HKBP bertujuan menggali dan melakukan pemetaan bersama sehingga program-program tersebut bisa berjalan lancar dan efektif saat diimplementasikan.    

 

Halaman: 1 2
1 2
      
