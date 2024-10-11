Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Minta 15 Parpol Koalisi dan Relawan Bersatu Wujudkan Kepemimpinan Jakarta Baru

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |19:31 WIB
Suswono Minta 15 Parpol Koalisi dan Relawan Bersatu Wujudkan Kepemimpinan Jakarta Baru
Cawagub Jakarta Suswono. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono meminta seluruh struktural 15 partai politik (parpol) pengusung dan relawan bersatu dalam mewujudkan kepemimpinan Jakarta Baru. Diketahui bersama Calon Gubernur (Cagub) Ridwan Kamil mengusung tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju di Pilkada 2024 mendatang.

"Tentu harapannya di samping struktur partai secara struktural bisa menggerakkan mesin politiknya tapi tadi tidak kalah pentingnya adalah para relawan yang punya kesadaran bersama untuk bagaimana bisa mendapatkan kepemimpinan Jakarta yang baru yang tentu bisa lebih mempercepat bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari rakyat Jakarta," kata Suswono di Posko Pemenangan RIDO Sahabat Jakarta di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024).

Politisi PKS itu menyebut salah satu kunci kemenangan di Jakarta tak lain melalui jalur relawan. Tak hanya itu kekuatan partai koalisi pengusung RIDO yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus juga akan menentukan kemenangan dengan target satu putaran.

"Jadi tentu kami sebatas nama pasangan RIDO menyampaikan tentu saja terima kasih atas dukungannya karena memang salah satu dari kunci untuk meraih suara, salah satunya melalui jalur relawan," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
