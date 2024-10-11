Polisi Rekayasa Lalin Jalur Puncak Besok, Ini Jadwalnya

BOGOR - Satlantas Polres Bogor menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada esok hari, Sabtu 12 Oktober 2024. Jadwal tersebut masih situasional tergantung dari kondisi lalu lintas.

"Rekayasa lalu lintas dilaksanakan secara situasional," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Adapun rekayasa pagi hari akan dilakukan adalah ganjil genap menuju kawasan Puncak. Ganjil genap akam dimulai dilakukan sekira pukul 06.00 WIB.

"Sampai dengan terbuka arus One Way ke atas (Puncak)," jelasnya.

Lalu, polisi akan memberlakukan sistem One Way dari Jakarta menuju Puncak. Jadwal tersebut sedianya akan dimulai pukul 07.30 WIB-pukul 12.30 WIB.

"Siang hari, pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB oneway arah bawah (Jakarta)," tambahnya.