Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Rekayasa Lalin Jalur Puncak Besok, Ini Jadwalnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |20:09 WIB
Polisi Rekayasa Lalin Jalur Puncak Besok, Ini Jadwalnya
Rekayasa Lalin Jalur Puncak. Foto: Dok IST.
A
A
A

BOGOR - Satlantas Polres Bogor menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada esok hari, Sabtu 12 Oktober 2024. Jadwal tersebut masih situasional tergantung dari kondisi lalu lintas.

"Rekayasa lalu lintas dilaksanakan secara situasional," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Adapun rekayasa pagi hari akan dilakukan adalah ganjil genap menuju kawasan Puncak. Ganjil genap akam dimulai dilakukan sekira pukul 06.00 WIB.

"Sampai dengan terbuka arus One Way ke atas (Puncak)," jelasnya.

Lalu, polisi akan memberlakukan sistem One Way dari Jakarta menuju Puncak. Jadwal tersebut sedianya akan dimulai pukul 07.30 WIB-pukul 12.30 WIB.

"Siang hari, pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB oneway arah bawah (Jakarta)," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/338/3171334/rekayasa-ukt7_large.jpg
Catat! Dishub DKI Rekayasa Lalin Imbas Panglima TNI Run di CFD Sudirman-Thamrin Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/338/3164526/demonstrasi-IWHV_large.jpg
Ada Demo Mahasiswa, Jalan Depan Gedung DPR Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157323/lalu_lintas-GWSK_large.jpg
Awas Macet! Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup, Ada Pelantikan Prasetya Perwira TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151110/rekayasa_lalin-5OCU_large.jpg
Awas Macet, Hindari Ruas Jalan Ini saat Hari Bhayangkara Ke-79
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151086/pengendara-Bctz_large.jpg
Terobos One Way, Pengendara Mobil Cekcok hingga Tabrak Polisi di Jalur Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151077/jalur_puncak-VJYq_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Diberlakukan One Way Arah Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement