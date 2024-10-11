Suswono: RIDO Bakal Bikin Kartu Yatim

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono mengatakan bahwa pasangan RIDO bakal membuat kartu khusus yatim piatu jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

"Jadi nanti akan tambah lagi kartu yatim, ibu-bapak meski sudah yatim tentu ada syaratnya. Karena dia anak negara yang wajib pemerintah harus memeliharanya," tambahnya.

Lebih lanjut, Suswono membeberkan bahwa RIDO akan menerbitkan kartu pelayan rumah ibadah.

"Kedua, ada kartu pelayan rumah ibadah marbot, atau yang nanti di gereja ada DORI Dana Operasional Rumah Ibadah," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)