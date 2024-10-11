Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono: RIDO Bakal Bikin Kartu Yatim 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |20:24 WIB
Suswono: RIDO Bakal Bikin Kartu Yatim 
Cawagub Jakarta Suswono. Foto: Okezone/Refi Sandi.
JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono mengatakan bahwa pasangan RIDO bakal membuat kartu khusus yatim piatu jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

"Jadi nanti akan tambah lagi kartu yatim, ibu-bapak meski sudah yatim tentu ada syaratnya. Karena dia anak negara yang wajib pemerintah harus memeliharanya," tambahnya.

 

Lebih lanjut, Suswono membeberkan bahwa RIDO akan menerbitkan kartu pelayan rumah ibadah. 

"Kedua, ada kartu pelayan rumah ibadah marbot, atau yang nanti di gereja ada DORI Dana Operasional Rumah Ibadah," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
