HOME NEWS MEGAPOLITAN

Miliki Potensi Pariwisata, Suswono: RIDO Bakal Kunjungi Masyarakat Kepulauan Seribu Serap Aspirasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |21:29 WIB
Miliki Potensi Pariwisata, Suswono: RIDO Bakal Kunjungi Masyarakat Kepulauan Seribu Serap Aspirasi
Cawagub Jakarta Suswono. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut 1, Suswono mengatakan bahwa pasangan RIDO akan mengunjungi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu sekaligus menyerap aspirasi secara langsung. 

Ia menekankan bahwa dalam visi Jakarta Baru sebagai Kota Global potensi Kepulauan Seribu akan pariwisata cukup menjanjikan menciptakan lapangan pekerjaan tentunya.

"Ya, tentu saja kita akan juga semua wilayah akan kita kunjungi. Salah satunya juga Pulau Seribu. Karena kita juga ingin mendengar langsung," kata Suswono di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat (11/10/2024).

"Karena sesungguhnya nanti ketika Jakarta baru sebagai kota global, Pulau Seribu itu punya potensi wisata yang luar biasa. Itu nanti pekerjaan akan banyak yang bisa juga diserap oleh warga Pulau Seribu. Jadi ini yang akan kita rancang," tambahnya.

 

