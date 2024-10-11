Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Pengalaman Pernah di PHK, Kang Emil Bertekad Bakal Beri Perlindungan Buruh Bila Jadi Gubernur Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |22:24 WIB
Cerita Pengalaman Pernah di PHK, Kang Emil Bertekad Bakal Beri Perlindungan Buruh Bila Jadi Gubernur Jakarta
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil bertekad akan memberikan perlindungan kepada buruh. Tekad itu dilandasi lantaran dirinya pernah punya pengalaman pahit ketika bekerja di Amerika Serikat.

Hal itu doungkapkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil saat berpidato dalam acara deklarasi Partai Buruh di Pilkada Jakarta di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Kang Emil menuturkan, dirinya pernah bekerja selama 7 tahun di Amerika Serikat. Namun, ia dipecat lantaran perusahaan tak memperpanjang visanya.

      
