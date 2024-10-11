Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Agenda Jakarta Running Fest, CFD di Jakarta Ditiadakan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |22:51 WIB
Ada Agenda Jakarta Running Fest, CFD di Jakarta Ditiadakan
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2024 ditiadakan. CFD ditiadakan karena sehubungan adanya agenda besar Jakarta Running Fest. 

Informasi ini disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta karena agenda Jakarta Running Fest 2024 pada Minggu, 13 Oktober. 

"Minggu, 13 Oktober 2024 Ditiadakan," tulis akun Instagram, dikutip Jumat (11/10/2024). 

"Dalam rangka mendukung kegiatan/event yang bersifat khusus (nasional/internasional), dimana kegiatan/event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus," jelasnya. 

Ketentuan tersebut adalah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

"Diimbau para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ada, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan," jelasnya keterangan tertulis.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177475//cfd-xFVb_large.jpg
Catat! CFD Sudirman-Thamrin 26 Oktober Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177345//praperadilan-gHBk_large.jpg
Pengacara Minta Hakim Bebaskan Delpedro Marhaen dari Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177156//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-Al3g_large.jpg
Pelat Mobil Polisi di Kasus Penyekapan Tangsel Ternyata Palsu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177096//kapolda_metro_jaya_irjen_asep_edi_suheri_resmikan_satgas_pamapta-SHF6_large.jpg
Resmikan Pamapta, Kapolda Metro Jaya: Polisi Harus Hadir Berikan Pelayanan Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176908//dj_panda_bawa_orangtua_ke_polda_metro_jaya-4sxX_large.JPG
DJ Panda Boyong Orang Tua saat Diperiksa Polisi Imbas Laporan Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817//bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement