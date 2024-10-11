Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Jokowi hingga Prabowo-Gibran Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Ada Projo dan Jokowi Mania

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |23:19 WIB
Relawan Jokowi hingga Prabowo-Gibran Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Ada Projo dan Jokowi Mania
Jokowi Mania




JAKARTA - Relawan Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo-Gibran mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Dukungan itu dideklarasikan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10) malam.

Setidaknya dukungan itu datand dari Relawan Jokowi Mania, Pro Jokoi dan Prabowo Mania. 

Deklarasi dukungan itu dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil. Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer yang juga Juru Bicara Tim Kampanye RIDO mengatakan relawan Jokowi siap memenangkan Ridwan Kamil-Suswono untuk menjadi pemimpin Jakarta selanjutnya.

“Hari ini komitmen kita adalah bagaimana memenangkan bang Ridwan Kamil untuk di DKI,” kata Immanuel kepada wartawan, Jumat (11/10/2024).

Noel -sapaan akrab Immanuel- mengatakan relawan Jokowi optimis bahwa Ridwan Kamil bisa menang dalam kontestasi pilkada. Sebab menurutnya basis dukungan yang diberikan relawan Jokowi telah terbukti pada Pemilu 2024 silam.



      
