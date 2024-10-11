Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Jokowi Hingga Prabowo-Gibran Bertekad Menangkan RIDO 1 Putaran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |23:31 WIB
Relawan Jokowi Hingga Prabowo-Gibran Bertekad Menangkan RIDO 1 Putaran
Ridwan kamil
A
A
A

JAKARTA - Relawan Jokowi hingga Prabowo-Gibran mendukung bertekad memenangkan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. Mereka mengklaim memenangkan Gubernur yang sejalan dengan pemerintah pusat adalah penting.

“Kenapa (memberikan dukungan), karena penting buat kita memenangkan Gubernur yang senapas, sejalan dengan pemerintah pusat,” kata Juru Bicara Tim Kampanye RIDO, Panel Barus yang juga Bendahara Relawan Projo, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya Gubernur yang mendukung pemerintah pusat akan lebih mengakselerasi program yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karenanya, mereka pun bertekad memenangkan pasangan yang didukung Jokowi dan Prabowo-Gibran.

“Supaya apa? supaya akselerasi, eksekusi program pusat bisa lebih cepat di daerah,” tegasnya.

Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran, kata dia, juga akan mengoptimalkan mesin organisasi hingga tingkat kelurahan. Hal ini dilakukan agar kemenangan Ridwan Kamil-Suswono bisa diraih dalam satiu putaran.

“Jadi dalam 40 hari tersisa kita semua akan bergerak mengoptimalkan seluruh mesin organisasi yang kita miliki di 267 kelurahan, di 44 kecamatan supaya pasangan RK Suswono besok bisa menang satu putaran,” tandasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
