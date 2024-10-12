Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didukung Relawan Jokowi, Ridwan Kamil: Mereka Akan Blusukan Sosialisasikan Pasangan RIDO

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |00:06 WIB
Didukung Relawan Jokowi, Ridwan Kamil: Mereka Akan Blusukan Sosialisasikan Pasangan RIDO
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyambut dukungan yang diberikan dari Relawan Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo-Gibran. Ridwan Kamil menyebut relawan-relawan itu akan menjadi garda terdepan untuk sosialisasikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

“Relawan ini terdepan dalam mengawal dan mensosialisasikan ke masyarakat, melengkapi mungkin organ-organ dari kepartaian,” kata Ridwan Kamil di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga memastikan bahwa relawan akan bekerja secara blusukan dan memasang alat peraga kampanye. Tak hanya itu, sosialisasi juga akan dilakukan dengan menggunakan sosial media.

“Dan dengan semangatnya mereka akan blusukan, akan memasang alat peraga kampanye, akan menguatkan sosial media, akan bikin deklarasi dan lain-lain,” tutur Ridwan Kamil.

Halaman:
1 2
      
