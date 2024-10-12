RK Sebut Jokowi dan Prabowo Dukung Dirinya di Pilkada Jakarta, Ini Buktinya

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1 Jakarta, Ridwan Kamil menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto mendukung Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) pada Pilkada Jakarta 2024.

Adapun dukungan itu ditandai dengan banyaknya relawan Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan RIDO.

“Rekan-rekan media melaporkan bahwa dukungan Pak Jokowi, dukungan Pak Prabowo hari ini sudah jelas diarahkan untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono,” kata Ridwan Kamil, Jumat (11/10/2024).