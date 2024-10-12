Ridwan Kamil Ungkap Jokowi dan Prabowo Inginkan Dirinya Pimpin Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto sama-sama menginginkan dirinya untuk memimpin Jakarta. Keduanya mengungkapkan keinginan itu kepada dirinya langsung.

“Saya hanya menyampaikan peristiwa yang terjadi pada saya (keinginan Jokowi dan Prabowo),” ungkap Ridwan Kamil, Jumat (11/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengungkap keinginan Jokowi diungkapkan saat dirinya menjadi kurator di Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat itu, Jokowi memintanya untuk maju pada Pilkda Jakarta.