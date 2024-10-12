Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ariza Patria: Belum Ada Organ Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Dukung Pasangan Selain RIDO

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |04:32 WIB
Ariza Patria: Belum Ada Organ Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Dukung Pasangan Selain RIDO
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengungkap seluruh relawan Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo-Gibran mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, RK-Suswono. Hingga saat ini pun belum ada satu relawan pun yang memberikan dukungan berbeda.

“Sampai hari ini belum ada satu organ relawan Pak Jokowi, Mas Gibran maupun Pak Prabowo yang mendukung pasangan lain selain pasangan RIDO. Sampai saat ini belum ada,” kata Ahmad Riza Patria, Jumat (11/10/2024).

Ariza -sapaan akrab Riza Patria- meyakini seluruh relawan Jokowi dan Prabowo dipastikan mendukung pasangan RIDO. Relawan-relawan itu juga akan bergerak dengan kekuatan penuh demi kemenangan Ridwan Kamil-Suswono.

“Semuanya memberikan dukungan penuh dengan sumber daya dimiliki masing-masing mendukung pasangan RiDO,” tegasnya.

Ia mengungkap hingga Jumat (11/10) malam sudah terdapat 293 relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran yang menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil-Suswono. Ia menyebut bahwa dukungan ini akan terus bertambah.

Halaman:
1 2
      
