Titip Harapan ke Pramono, Uskup Agung Jakarta Romo Kardinal: Kesejahteraan dan Kesenjangan Harus Diselesaikan

JAKARTA - Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo meminta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel agar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Jakarta apabila terpilih dalam kontestasi Pilkada 2024.

Harapan itu disuarakan Kardinal Ignatius Suharyo atau akrab disapa Romo Suharyo saat menerima kunjungan Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung, di Katedral Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Romo Suharyo mengatakan, kesejahteraan dan kesenjangan di Jakarta harus segera diselesaikan. Persoalan itu merupakan masalah yang pernah diangkat juga oleh Imam Besar Istiqlal pada saat merayakan kemerdekaan beberapa waktu lalu.

"Maka, sebagai warga Jakarta, saya sampaikan ke mas Pram, masalah ini diberi prioritas. Itu saja pembicaraan kita. Intinya harapan-harapan dari masyarakat termasuk saya, ingin lebih sejahtera. Merata sejahtera," kata Romo Kardinal.

Romo Suharyo mengakui, sosok Pramono bukan orang asing bagi dirinya. Beberapa kali Romo Suharyo telah bertemu jauh sebelum pemilihan kepala daerah

Dalam pertemuan itu, Romo Suharyo menghargai keinginan dan niat baik Pramono dan Rano Karno untuk mengikuti pemilihan di Jakarta.

"Dengan rela hati mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tidak untuk sekadar berkuasa, tetapi juga untuk mencari jalan mewujudkan cita-cita beliau ini sejauh yang saya tangkap," ucapnya.