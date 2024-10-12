Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Bang Doel Bakal Sulap Kantor Kecamatan di Jakarta Jadi Hunian

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |11:57 WIB
Pramono-Bang Doel Bakal Sulap Kantor Kecamatan di Jakarta Jadi Hunian
Pramono Anung dan Rano Karno. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan bahwa kendala utama bagi warga memiliki rumah adalah mahalnya pembebasan lahan. Ia mewacanakan akan membangun kantor-kantor kecamatan di Jakarta menjadi gedung bertingkat yang jadi satu dengan hunian.

"Membangun ke atas itu jauh lebih murah dibandingkan dengan membebaskan lahan maka inilah yang akan kami lakukan," kata Pramono saat berdialog dengan warga Ancol Barat, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2024).

Pram menyebut kantor kecamatan di Jakarta banyak yang menganggur. Padahal memiliki luas antara 5.000 hingga 8.000 meter persegi.

Nantinya, Pram mengatakan lantai 1-3 pada bangunan tersebut adalah kantor kecamatan. Lantai berikutnya adalah co-working space untuk para Gen Z berkreasi. Sedangkan lantai paling atas.

Konsep ini juga bisa digunakan di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Di mana lantai dasar adalah sekolah, sedangkan orang tua murid tinggal di lantai paling atas.

"Kalau tempatnya yang strategis, bagus tempatnya yang katakanlah masuk klasifikasi mahal ya tentunya huniannya untuk menengah ke atas. Tapi kalau warganya adalah warga menengah ke bawah ya harus kita buat namanya untuk menengah ke bawah," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
