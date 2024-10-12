Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Silaturahmi ke Tokoh Betawi, Sylviana Murni: Ridwan Kamil Harus Jadi di Jakarta 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |12:29 WIB
Silaturahmi ke Tokoh Betawi, Sylviana Murni: Ridwan Kamil Harus Jadi di Jakarta 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil Silahturahmi dengan Sylviana Murni. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta, nomor urut 1, Ridwan Kamil terus melakukan safari politik dalam Pilkada Jakarta 2024. Terkini, mantan Gubernur Jawa Barat itu bersilaturahmi ke kediaman tokoh Betawi, Sylviana Murni yang juga mantan calon Wakil Gubernur Jakarta periode 2017 lalu, pada Jumat 11 Oktober 2024.

Sylviana menegaskan Kang Emil, sapaan akrab dari Ridwan Kamil, sangat layak untuk memimpin Jakarta. Terlebih dengan segudang pengalamannya dalam pemerintahan selama 10 tahun terakhir.

"Ini beliau bukan biasa-biasa. Kalau datang ke Jakarta sudah tahu semua.  Jadi wajar kalau jajaran kami relawan bertemu dengan RK (Ridwan Kamil) dan bulat bahwa Bang Emil harus jadi di Jakarta. Ketulusan dan keikhlasannya sudah dibuktikan. Dapat dilihat dari legasi-legasinya sejak Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar," kata mantan Deputi Gub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jakarta itu, dikutip, Sabtu (12/10/2024). 

Bagaimana pun, kata Sylviana, Ridwan Kamil juga sudah cukup mengenal wajah Jakarta. Ia menyebut, Ridwan Kamil memiliki pengalaman dengan pernah bekerja sama dengan para mantan Gubernur Jakarta seperti Fauzi Bowo sampai Sutiyoso.

"Bang Emil bukan sesuatu yang baru ya. Bang Emil ini pernah menjadi staf ahli eksekutornya bang Yos (Sutiyoso) dan juga pernah jadi staf ahli planner kita bang Foke (Fauzi Bowo) ini luar biasa," ungkapnya

Terlebih dengan sosok Ridwan Kamil yang merakyat dan santun, diharapkan dapat memenangkan pilkada Jakarta dan membantu warga dalam menata Jakarta untuk terus lebih baik.

"Jakarta ya harus humble, dan beliau akan mengutamakan dan harus peduli dengan mereka yang kurang beruntung. Itu yang pas menurut saya. Kita doakan ya buat beliau," ujarnya

Dalam kesempatannya, Ridwan Kamil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sylviana Murni. Ia, menyebut bahwa Sylviana merupakan tokoh yang memiliki banyak pengaruh untuk kemajuan Jakarta.

 

