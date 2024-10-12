Relawan Prabowo Mania & Projo Dukung RIDO, Riza Patria Happy: 293 Organisasi dan Terus Bertambah

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Riza Patria menyebut sebanyak 293 organisasi relawan sudah siap untuk memenangkan RIDO di Pilkada Jakarta. Jumlah itu, kata Politikus Partai Gerindra tersebut, akan terus bertambah.

"Jumlah yang terdaftar sudah 293 relawan yang sudah di posko pemenangan. Insya Allah akan terus sampai 600 lebih. Hari ini bertambah hampir 47. Selalu bertambah ya tiap hari. Selalu bertambah," kata Riza di ArtHotel Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Tadi malam, Relawan Jokowi hingga Prabowo Subianto resmi deklarasi mendukung paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Komitmen organ relawan ini disampaikan langsung kepada Ridwan Kamil.

"Bersama Kang Ridwan Kamil, ini relawan-relawan kemarin di pemenangan presiden, dua presiden. Pertama Pak Jokowi, kedua Pak Prabowo. Hari ini komitmen kita adalah bagaimana memenangkan Bang Ridwan Kamil untuk di DKI," kata Ketua Umum Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer di Artotel, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Adapun, bendahara umum relawan Projo Panel Barus mengatakan alasan mendukung pasangan RIDO bersama Prabowo Mania dalam Pilgub Jakarta, yaitu relawan-relawan ini menilai calon gubernur yang didukung Prabowo akan bisa berjalan beriringan dengan pemerintah ke depan.

Selanjutnya, Riza memaparkan besarnya dukungan dari organisasi relawan, termasuk dukungan yang digelar Relawan Jokowi serta Prabowo terhadap pasangan RIDO, menunjukan Ridwan Kamil - Suswono layak memimpin Jakarta untuk lima tahun ke depan.