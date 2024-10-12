Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aktivis Lintas Agama: Saya Bersaksi, Ridwan Kamil Pemimpin yang Berdiri di Atas Semua Golongan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |13:50 WIB
Aktivis Lintas Agama: Saya Bersaksi, Ridwan Kamil Pemimpin yang Berdiri di Atas Semua Golongan
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Aktivis Muda Lintas Agama Sahat Martin Philip Sinurat angkat bicara terkait fitnah (hoax) yang menyebutkan calon Gubernur DKI Jakarta  Ridwan Kamil hanya memberikan janji kampanye kepada satu agama saja.

Martin Philip Sinurat menyampaikan  sebagai aktivis muda lintas agama, dirinya merasakan hal yang berbeda sewaktu mengadvokasi persoalan pembubaran Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal di Gedung Sabuga, Bandung, pada 2016 lalu.

Ketika persoalan tersebut mencuat, Martin Philip Sinurat yang selaku ketua umum di salah satu organisasi kemahasiswaan Kristen mengaku dihubungi Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung.

"Beliau saat itu menyampaikan bahwa KKR Natal akan dilaksanakan kembali di lokasi yang sama, dan beliau akan hadir untuk memastikan KKR ini berjalan lancar," kata Martin Philip Sinurat dalam keterangan resminya, Sabtu (12/10/2024).

Menurutnya, janji Ridwan Kamil akhirnya terbukti di mana pada 23 Desember 2016, KKR Natal kembali dilaksanakan di Sabuga Bandung. 

"Kita bisa cek di internet, jejak digitalnya masih ada," ungkap dia.

Martin menuturkan KKR Natal yang tadinya dibubarkan sekelompok ormas intoleran pada 6 Desember 2016, kemudian dilaksanakan kembali di lokasi yang sama pada 23 Desember 2016. 

Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung ketika itu hadir untuk menjamin dan menyatakan kepada umat Kristen agar tidak perlu khawatir lagi dengan pembubaran saat beribadah. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement