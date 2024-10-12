Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siap Wujudkan Jakarta Lebih Maju, Relawan Pengusaha Dukung Kang Emil

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |14:33 WIB
Siap Wujudkan Jakarta Lebih Maju, Relawan Pengusaha Dukung Kang Emil
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama relawan pengusaha (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Pembina Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu, Ryan Haroen, mendampingi Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil alias Bang Emil, dalam blusukan ke kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kunjungan ini fokus pada mendengarkan langsung keluhan warga yang sering terdampak banjir serta diskusi tentang potensi pengembangan ekonomi lokal.

Ryan Haroen menyatakan, komitmennya untuk mendukung langkah Ridwan Kamil dalam membangun Jakarta yang lebih tangguh. 

“Kami, dari Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu, siap untuk bekerja sama dengan Kang Emil dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju. Pengusaha punya peran penting dalam memberi dampak ekonomi dan sosial yang nyata, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus seperti Kampung Melayu,” kata Ryan di Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Ridwan Kamil menyampaikan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pengusaha, akan menjadi kunci untuk mengatasi masalah perkotaan seperti banjir dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kampung Melayu, yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan banjir, membutuhkan solusi jangka panjang yang melibatkan berbagai sektor.

 

Halaman:
1 2
      
