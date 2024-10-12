Tawuran Pecah di Pondok Aren Tangsel, Satu Orang Kena Bacok

JAKARTA - Tawuran pecah di Jalan Ray Camar Pinguin RT 8/8, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 malam. Tawuran itu pun memakan satu orang korban berinisial MEQ mengalami luka bacok senjata tajam (sajam).

"Korban MEQ pelaku dalam penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya dikutip, Sabtu (12/10/2024).

Ade menjelaskan, kronologis berawal saat saksi sedang bekerja sebagai security melihat beberapa orang berboncengan sepeda motor berjumlah kurang lebih 20 orang sambil membawa senjata tajam.

"Kemudian beberapa orang tersebut melakukan tawuran, dan ada satu orang korban yang terkena senjata sajam diduga mengalami luka bacok di tubuh korban," ujarnya.

Lebih lanjut, kasus tersebut kini ditangani Polsek Pondok Aren untuk memburu pelaku.





(Awaludin)