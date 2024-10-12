Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Pecah di Pondok Aren Tangsel, Satu Orang Kena Bacok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |15:52 WIB
Tawuran Pecah di Pondok Aren Tangsel, Satu Orang Kena Bacok
Tawuran (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tawuran pecah di Jalan Ray Camar Pinguin RT 8/8, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 malam. Tawuran itu pun memakan satu orang korban berinisial MEQ mengalami luka bacok senjata tajam (sajam).

"Korban MEQ pelaku dalam penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya dikutip, Sabtu (12/10/2024).

Ade menjelaskan, kronologis berawal saat saksi sedang bekerja sebagai security melihat beberapa orang berboncengan sepeda motor berjumlah kurang lebih 20 orang sambil membawa senjata tajam.

"Kemudian beberapa orang tersebut melakukan tawuran, dan ada satu orang korban yang terkena senjata sajam diduga mengalami luka bacok di tubuh korban," ujarnya.

Lebih lanjut, kasus tersebut kini ditangani Polsek Pondok Aren untuk memburu pelaku.


 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172940//tawuran_pelajar-SqfP_large.jpg
Tawuran Pelajar di Cikarang Tewaskan 2 Orang, Polisi Tangkap 1 Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171750//tawuran_remaja-i8XI_large.jpg
Pemuda 20 Tahun Tewas Tertembak saat Tawuran di Medan Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650//penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169396//tawuran_remaja-bB0d_large.jpg
Tawuran Remaja Pecah di Tangsel, 1 Pelajar Tewas Disabet Sajam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement