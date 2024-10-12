Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil-Suswono Traktir 8 Program Unggulan di Jakarta: Ada KETUPAT, ASINAN hingga SEMUR

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |16:19 WIB
Ridwan Kamil-Suswono Traktir 8 Program Unggulan di Jakarta: Ada KETUPAT, ASINAN hingga SEMUR
Suswono. (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut satu, Suswono mengungkapkan dirinya dan Ridwan Kamil menawarkan delapan program unggulan ykepada warga Jakarta jika kelak diberi amanah memimpin Jakarta lima tahun mendatang bersama Ridwan Kamil.

"Kami akan traktir warga Jakarta dengan program-program yang bertujuan memperkuat Jakarta sebagai Kota yang berkelanjutan dan berkeadilan," kata Suswono usai bertemu warga di Bakso Malang Cak Su Kumis, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (12/10/2024).

Menariknya, kedelapan program unggulan tersebut sangat unik. Nama-nama program tersebut menggunakan akronim dari kuliner khas Indonesia Program pertama yang akan ditraktir pasangan Ridwan Kamil-Suswono ini adalah BAKWAN atau singkatan dari Bangun Kota Rawat Lingkungan. 

"Kenapa bangun kota rawat lingkungan? Karena memang kita akan membenahi perumahan, kumuhan. Ya sekaligus juga bagaimana menciptakan memperbanyak ruang terbuka hijau," ujarnya.

Program kedua, yakni KUE PUTU atau singkatan dari Kemanapun Irit dan Hemat Waktu. Suswono mengatakan, program ini akan berorientasi memperbaiki persoalan transportasi yang ada di Jakarta.

Program ketiga, yakni LAKSA atau Pelatihan Siap Kerja. Program ini akan ditujukan kepada warga Jakarta untuk memfasilitasi mereka yang akan meniti karir di dunia kerja. Program keempat, yakni PETIS atau Pendidikan baik Dasar maupun Menengah Gratis. Program kelima yakni ASINAN atau Agenda Solusi Hujan Aman. 

Program keenam adalah RUJAK atau Rumah Terjangkau dan Terpadu. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono berharap, lewat program ini warga miskin kota pun bisa tetap tinggal di kota, serta tidak tersingkir karena tidak lagi mampu untuk membayar kontrak rumahnya di Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3095835//pramono_anung_dan_rano_karno-0HE2_large.jpg
Pramono-Rano Bakal Adopsi Program RIDO dan Dharma-Kun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/338/3095507//calon_gubernur_jakarta_terpilih_pramono_anung-AIEQ_large.jpg
Pramono Bakal Akomodir Program Paslon Lain saat Pimpin Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095237//ridwan_kamil_dan_pramono_anung-mczW_large.jpg
Ridwan Kamil Peluk dan Cium Tangan Pramono, Sampaikan Selamat Menjadi Gubernur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095226//ridwan_kamil-fqoZ_large.jpg
Pilkada Jakarta Usai, Ridwan Kamil : Tak Ada Kata Akhir dalam Pengabdian kepada Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095112//ridwan_kamil-U5mv_large.JPG
Tak Ajukan Gugatan ke MK, Kang Emil: RIDO Ingin Beri Contoh Politik Santun dan Kompetisi Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095116//pilkada-5SpO_large.jpg
Ridwan Kamil Minta Masukan Prabowo dan Pimpinan Partai Sebelum Putuskan Tak Gugat Pilkada Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement