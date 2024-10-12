Suswono Bakal Traktir 8 Program Unggulan di Jakarta: Ada KETUPAT, ASINAN hingga SEMUR

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut satu, Suswono mengungkapkan ada sebanyak delapan program unggulan yang akan ditawarkan kepada warga Jakarta jika kelak diberi amanah memimpin Jakarta lima tahun mendatang bersama Ridwan Kamil.

"Kami akan traktir warga Jakarta dengan program-program yang bertujuan memperkuat Jakarta sebagai Kota yang berkelanjutan dan berkeadilan," kata Suswono usai bertemu warga di Bakso Malang Cak Su Kumis, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (12/10/2024).

Menariknya, kedelapan program unggulan tersebut sangat unik. Nama-nama program tersebut menggunakan akronim dari kuliner khas Indonesia.

Program pertama yang akan ditraktir pasangan Ridwan Kamil-Suswono ini adalah BAKWAN atau singkatan dari Bangun Kota Rawat Lingkungan.

"Kenapa bangun kota rawat lingkungan? Karena memang kita akan membenahi perumahan, kumuhan. Ya sekaligus juga bagaimana menciptakan memperbanyak ruang terbuka hijau," ujarnya.

Program kedua, yakni KUE PUTU atau singkatan dari Kemanapun Irit dan Hemat Waktu. Suswono mengatakan, program ini akan berorientasi memperbaiki persoalan transportasi yang ada di Jakarta.

Program ketiga, yakni LAKSA atau Pelatihan Siap Kerja. Program ini akan ditujukan kepada warga Jakarta untuk memfasilitasi mereka yang akan meniti karir di dunia kerja.