Pramono Sebut Respons Masyarakat Jakarta Luar Biasa Usai Tampil di Debat Perdana

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung klaim antusias dan respons masyarakat Jakarta luar biasa saat dirinya bersama Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Rano Karno alias Bang Doel blusukan belanja masalah usai tampil di debat perdana pada Minggu (6/10) lalu.

"Ya kalau kita lihat dari hari ke hari, kan saya bisa merasakan. Saya melakukan konsolidasi, saya juga dibantu oleh Cak Lontong (Ketua Timses) dan timses. Setiap saya datang kan saya tau bagaimana antusias, responnya," kata Pramono usai konsolidasi dengan ribuan relawan di Jakarta Internasional Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (12/10/2024).

"Bahkan semacam di beberapa tempat di rumah keluarga saya didatangi orang yang ingin memasang spanduk atau pamflet yang mereka itu tidak ada hubungannya dengan timses," imbuhnya.

Pramono pun berpesan ke relawan agar tetap fokus hingga terus bekerja di masa kampanye yang tinggal satu bulan hingga hari pencoblosan 27 November 2024 mendatang.

"Tetap fokus, gak boleh takabur, gak boleh over thinking, gak boleh merasa kalau persoalannya sudah selesai karena pilgub ini kan masih 1 bulan lebih. Saya juga masih bekerja seperti biasa," ungkapnya.

(Qur'anul Hidayat)