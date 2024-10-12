Belanja Masalah di Jakut, Ridwan Kamil Terima Keluhan Nelayan soal Jauhnya Tempat Pengisian Bahan Bakar

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil menerima sejumlah aspirasi dari warga Jakarta Utara. Hal itu ia dalam panggung Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil (BARK) yang digelar di GOR Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2024).

"Kali ini bongkar aspirasi Ridwan Kamil berlangsung di Jakarta Utara sehingga problematikanya khas Jakarta Utara," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Ia menjelaskan, salah satu permasalahan yang ia terima dari kalangan nelayan. Menurutnya, mereka mengeluhkan jauhnya tempat isi bahan bakar mereka untuk melaut.

"Urusan tentang kelautan kan, ada nelayan tadi curhat pom bensinnya kejauhan ya mungkin nanti solusinya didekatkan," ujarnya.

Masih dari nelayan, Kang Emil menyatakan mereka juga mengeluhkan jauhnya pelabuhan. Menurutnya, nantinya pelabuhan yang lebih dekat dengan nelayan akan dibangun dengan memerhatikan pembangunan giant sea wall yang juga menjadi programnya ketika dipercaya memimpin Jakarta.

"Kemudian bagaimana nanti pelabuhannya tidak terlalu jauh, nanti giant sea wall-nya kan belum digambar, nanti mungkin aspirasi itu masuk dalam proses desainnya," ucapnya.