Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Janji Beri Ruang Anak Muda Magang Jadi Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |17:27 WIB
Suswono Janji Beri Ruang Anak Muda Magang Jadi Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur
Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Nomor urut 1, Suswono berkomitmen untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada anak muda yang ingin melaksanakan magang di perkantoran Jakarta.

Hal ini diungkapkan Suswono usai makan bareng warga di Bakso Malang Cak Su Kumis, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (12/10/2024).

Mulanya, dia menyampaikan bahwa dirinya bersama Ridwan Kamil jika diberi amanah memimpin Jakarta lima tahun mendatang, akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak muda yang akan mencari pekerjaan di Jakarta.

"Bahkan termasuk juga tadi untuk magang di berbagai profesi yang ada, nanti kita akan berikan kesempatan itu. Apakah di tempat misalnya di industri atau mungkin di perkantoran," kata Suswono kepada wartawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177559//magang-v9JV_large.jpg
Fresh Graduate Magang 6 Bulan, Dapat Uang Saku dan Jaminan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177558//lowongan_kerja-GWlp_large.jpg
Gagal Ikut Program Magang Batch I? Tenang, November Dibuka Lagi untuk 80 Ribu Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176583//magang-Bsnw_large.jpg
1.147 Perusahaan Buka Lowongan Magang, 105 Ribu Fresh Graduate Sudah Melamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176401//loker-pTu8_large.jpg
Apakah Magang Nasional 2025 Bergaji UMR Bisa Diikuti Lulusan SMA/SMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/65/3176410//magang-y2gY_large.jpg
Apakah Surat Keterangan Lulus Bisa Dipakai untuk Daftar Magang Nasional 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175008//pekerja-V806_large.jpg
Pendaftaran Magang Nasional 2025 Dibuka, Peserta Bisa Pilih 3 Perusahaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement