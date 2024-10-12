Suswono Janji Beri Ruang Anak Muda Magang Jadi Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Nomor urut 1, Suswono berkomitmen untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada anak muda yang ingin melaksanakan magang di perkantoran Jakarta.

Hal ini diungkapkan Suswono usai makan bareng warga di Bakso Malang Cak Su Kumis, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (12/10/2024).

Mulanya, dia menyampaikan bahwa dirinya bersama Ridwan Kamil jika diberi amanah memimpin Jakarta lima tahun mendatang, akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak muda yang akan mencari pekerjaan di Jakarta.

"Bahkan termasuk juga tadi untuk magang di berbagai profesi yang ada, nanti kita akan berikan kesempatan itu. Apakah di tempat misalnya di industri atau mungkin di perkantoran," kata Suswono kepada wartawan.