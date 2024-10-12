87,5 Persen Buruh Jakarta Pilih RIDO, Ridwan Kamil: Sudah Lihat Track Record Saya

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil buka suara soal survei internal Partai Buruh. Survei yang menyasar baik kader maupun non-kader Partai Buruh di Jakarta ini menghasilkan 87,5 koresponden memilih pasangan RIDO. Menurut Kang Emil, hasil jajak pendapat tersebut tidak lepas dari pengalamannya bagaimana mengurus kesejahteraan buruh selama dia di Jabar.

"Buruh sudah melihat track record saya urusin buruh lima tahun Wali Kota, urusin buruh waktu jadi Gubernur, sehingga track record itu lah yang menjadi catatan positif," kata Kang Emil seusai diskusi bertajuk Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil (BARK) di GOR Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2024).

Diberitakan sebelumnya, hasil survei internal Partai Buruh mencatat, sebanyak 87,5% kalangan buruh akan memilih Ridwan Kamil -Suswono (RIDO) dalam pilkada Jakarta. Tidak hanya itu, Partai Buruh juga mendapati 95% dari seluruh serikat buruh di Jakarta mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 tersebut.

Partai Buruh menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan RIDO. Deklarasi tersebut mereka sampaikan di Gedung KNPI, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan 87,5% buruh yang memilih pasangan RIDO merupakan anggota dan non anggota Partai Buruh. Mereka disurvei karena sudah memiliki hak suara untuk ikut mencoblos pada 27 November 2024. Dukungan yang luar biasa besar itu kemudian berubah menjadi keputusan untuk deklarasi.

”Partai Buruh telah memutuskan melalui mekanisme organisasi dan menanyakan langsung kepada para buruh. Sebanyak 87,5% buruh di Jakarta, tidak hanya anggota Partai Buruh, tapi buruh di Jakarta 87,5% memilih Ridwan Kamil. Mereka menyampaikan aspirasi agar Partai Buruh mendukung Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono,” ungkapnya, Jumat (11/10/2024).

(Qur'anul Hidayat)