INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Keluhan soal Maraknya Perundungan dan Kriminalitas di Jakut, Berikut Program Pasangan RIDO

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |18:12 WIB
Dapat Keluhan soal Maraknya Perundungan dan Kriminalitas di Jakut, Berikut Program Pasangan RIDO
Ridwan Kamil
JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil menggelar diskusi bertajuk Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil (BARK) yang digelar di GOR Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil mendapat laporan soal tingginya kasus perundungan. 

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menjelaskan, pihaknya telah mengantongi program untuk mengatasi permasalahan tersebut yang diberi nama stopper. 

"Ada aspirasi terjadi perundungan pelecehan, tadi sudah saya kasih solusi, aplikasi stopper untuk pembullyan perundungan itu bisa kita terapkan di 100 hari pertama saya sebagai gubernur," kata Kang Emil. 

