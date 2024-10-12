Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BARK Berlabuh di Jakut, Ridwan Kamil Beri Solusi atas Keluh-Kesah Warga Pesisir

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |19:10 WIB
BARK Berlabuh di Jakut, Ridwan Kamil Beri Solusi atas Keluh-Kesah Warga Pesisir
Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil mendengarkan problematika masyarakat pesisir/Foto: MNC Media
A
A
A

JAKARTA - Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil (BARK) berlabuh di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil mendengarkan berbagai problematika dan keluh-kesah masyarakat pesisir.

Baik kaum muda maupun orang tua, mereka menginginkan hal sama yakni Jakarta menjadi lebih baik. Masyarakat Jakut bercerita masalah kelas menengah.

Persoalan tersebut seperti ekonomi, kegiatan kepemudaan, kekerasan seksual, hingga berbagai masalah yang dialami oleh nelayan. Ridwan Kamil mengakui bahwa curahan hati (curhat) masyarakat yang tinggal di wilayah utara Jakarta sangat dekat dengan keseharian mereka sebagai warga pesisir. 

”Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil kali ini berlangsung di Jakarta Utara. Sehingga problematikanya hanya yang terkait dengan Jakarta Utara. Misalnya urusan tentang kelautan. Tadi ada nelayan curhat pom bensinnya terlalu jauh, nanti solusinya didekatkan,” kata gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 tersebut. 

Masih terkait dengan nelayan, ada kekhawatiran mengenai lokasi pelabuhan dan rencana pembangunan Giant Sea Wall. Para nelayan khawatir Giant Sea Wall di pesisir Jakarta akan membuat nelayan kesulitan untuk mencari ikan. Ridwan Kamil memastikan, program tersebut tidak akan membuat nelayan di Jakarta kehilangan mata pencaharian. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement