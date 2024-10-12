BARK Berlabuh di Jakut, Ridwan Kamil Beri Solusi atas Keluh-Kesah Warga Pesisir

JAKARTA - Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil (BARK) berlabuh di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil mendengarkan berbagai problematika dan keluh-kesah masyarakat pesisir.

Baik kaum muda maupun orang tua, mereka menginginkan hal sama yakni Jakarta menjadi lebih baik. Masyarakat Jakut bercerita masalah kelas menengah.

Persoalan tersebut seperti ekonomi, kegiatan kepemudaan, kekerasan seksual, hingga berbagai masalah yang dialami oleh nelayan. Ridwan Kamil mengakui bahwa curahan hati (curhat) masyarakat yang tinggal di wilayah utara Jakarta sangat dekat dengan keseharian mereka sebagai warga pesisir.

”Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil kali ini berlangsung di Jakarta Utara. Sehingga problematikanya hanya yang terkait dengan Jakarta Utara. Misalnya urusan tentang kelautan. Tadi ada nelayan curhat pom bensinnya terlalu jauh, nanti solusinya didekatkan,” kata gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 tersebut.

Masih terkait dengan nelayan, ada kekhawatiran mengenai lokasi pelabuhan dan rencana pembangunan Giant Sea Wall. Para nelayan khawatir Giant Sea Wall di pesisir Jakarta akan membuat nelayan kesulitan untuk mencari ikan. Ridwan Kamil memastikan, program tersebut tidak akan membuat nelayan di Jakarta kehilangan mata pencaharian.