HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sukses Pimpin Daerah Lain, jadi Alasan Warga Jakut Dukung Ridwan Kamil

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |19:47 WIB
Sukses Pimpin Daerah Lain, jadi Alasan Warga Jakut Dukung Ridwan Kamil
Warga Jakut
A
A
A

JAKARTA - Anastasya Elizabeth (21) yang merupakan warga Jakarta Utara mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Tasya menilai, sosok Kang Emil telah berhasil dalam memimpin Kota Bandung dan Jawa Barat. 

Hal itu ia sampaikan seusai menghadiri diskusi bertajuk Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil (BARK) di GOR Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2024).

"Sosok RK yang kita kenal adalah bapak yang berwibawa bapak yang sudah memimpin kota lain khususnya dengan baik dan itu menjadi contoh atau acuan kita untuk ga ragu lagi memilih Pak RK," kata Tasya. 

Dalam diskusi BARK itu, Kang Emil memaparkan sejumlah program yang telah ia siapkan jika ia dipercaya untuk menjadi pemimpin Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Kang Emil juga merespons sejumlah permasalahan yang dialami warga Jakarta Utara. 

"Beragam program yang disampaikan dengan baik apalagi visi misinya juga sudah sangat jelas bagi kami warga Jakarta dan relate banget dengan kehidupan di Jakarta permasalahan di Jakarta," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
