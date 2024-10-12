Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepincut Program Kerjanya, Komunitas UMKM Jaksel Dukung Ridwan Kamil-Suswono 

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |21:08 WIB
Kepincut Program Kerjanya, Komunitas UMKM Jaksel Dukung Ridwan Kamil-Suswono 
UMKM Dukung Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Dukungan terhadap pasangan calon nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono terus mengalir datang dari kelompok masyarakat. Kali ini, dukungan tersebut datang dari Komunitas UMKM Jakarta Selatan.

"Iya saat ini kita mendeklarasikan pak Ridwan Kamil dan pak Suswono," kata Ketua Komunitas UMKM Jaksel, Niel Apollo Chaniago ditemui di kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2024).

Pollo menegaskan bahwa dukungan ini murni datang dari kelompok UMKM. Komunitasnya, disebut tak memiliki afiliasi dengan pihak manapun. 

Namun, ia merasa pada Pilkada 2017 ini, komunitasnya perlu menyuarakan sekaligus mendukung sosok calon yang bisa menampung aspirasinya.

Pollo mengatakan, Ridwan Kamil-Suswono merupakan pasangan calon yang dianggap bisa menjawab apa yang menjadi keluhan para UMKM dalam program kerjanya yakni Kredit Tanpa Bunga.

Menurut Komunitas UMKM Jaksel, program tersebut dapat membantu para pedagang bertahan di tengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun.

"Sekarang ini mungkin semua ya, semua merasakan ya lagi dagang itu benar-benar terpuruk, artinya bedalah. Harapan pedagang sekarang ini cuma pas mau lebaran doang, selain itu ya standar banget, nggak ada peningkatan yang berarti, yang justru makan modal malah iya selama dagang. Jadi buat keuntungan-keuntungan untuk meningkatkan usahanya nggak mungkin kalo sekarang-sekarang ini," ujarnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
