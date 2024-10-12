Relawan Disabilitas Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia (YDKI) sebagai organ relawan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

"Kita hari ini deklarasi untuk mendukung bapak atau bang Ridwan menjadi nomor satu di Jakarta," kata Osmiyati selaku Ketua Umum YDKI usai deklarasi dukungan di kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2024).

Dukungan itu diberikan bukan tanpa alasan. YDKI, kata dia, melihat program yang ditawarkan oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono ini pro terhadap kaum disabilitas.

Seperti halnya, jika terpilih kelak memimpin Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono akan memastikan membuka ruang bagi kaum disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama untuk dapat bekerja di Jakarta.

Selain itu, Miya juga menyambut baik program yang ditawarkan di sektor pendidikan, dengan memastikan sekolah dasar/Menengah secara gratis. Menurutnya, hal ini juga dapat membantu kaum disabilitas.

"Kita mendukung bapak, abang Ridwan Kamil itu program-program sangat bagus, dan kami sangat mendukung program-program itu. Semoga benar-benar tersalurkan dan benar-benar amanah untuk teman-teman kita disabilitas juga," ujarnya.

Tak hanya YDKI, ada lima organ relawan lainnya yang turut mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil-Suswono. Organ relawan itu diantaranya; Star RIDO, Rajawali Bintang Timur 08, ⁠Persatuan Garda Nusantara (PEGASUS), Komunitas UMKM Jaksel dan ⁠BAJU RIDO.



(Khafid Mardiyansyah)