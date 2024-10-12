Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei IPO: Elektabilitas RK-Suswono 52,6% Menguat usai Debat Kandidat Perdana Disusul Pramono-Doel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |21:58 WIB
Survei IPO: Elektabilitas RK-Suswono 52,6% Menguat usai Debat Kandidat Perdana Disusul Pramono-Doel
Survei IPO Pilgub DKI Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Elektabilitas pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menempati posisi teratas yakni 52,6 persen berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO). Elektabilitas RIDO meninggalkan jauh rivalnya yakni Pramono Anung-Rano Karno alias Doel di 27,1 persen, dan Dharma-Kun 2,7 persen.

Direktur eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan dengan kondisi elektabilitas RIDO yang unggul signifikan dari kandidat lainnya, memungkinkan RIDO keluar sebagai pemenang pada Pilkada DKI Jakarta 2024 November mendatang.

“Jika membaca perubahan-perubahan yang ada, juga durasi kampanye yang pendek, memungkinkan RIDO akan keluar sebagai pemenang di Pilkada Jakarta," kata Dedi dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2024).

      
