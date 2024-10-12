Ribuan Buruh Dukung Airin di Pilgub Banten, Apresiasi Kinerja saat Jadi Walkot Tangsel

TANGSEL - Para buruh yang tergabung dalam Relawan Buruh Sahabat Airin Provinsi Banten mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilkada Banten.

Para buruh tersebut berasal dari berbagai sektor industri yang terhimpun dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Deklarasi yang berlangsung di Cikupa, Kabupaten Tangerang pada Sabtu (12/10/2024) itu dipenuhi semangat kebersamaan. Kehadiran Airin disambut dengan antusiasme tinggi oleh para buruh yang dengan penuh semangat meneriakkan yel-yel "Airin Gubernur Banten."

Ketua Relawan Buruh Sahabat Airin, Ahmad Supriadi dalam sambutannya menyatakan tekad kuat para buruh untuk memenangkan pasangan Airin-Ade di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Banten pada 27 November 2024.

"Kami Relawan Buruh Sahabat Airin, keluarga besar KSPSI Provinsi Banten menyatakan siap memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Ibu Airin Rachmi Diany dan Pak Ade Sumardi. Kami siap memastikan kemenangan di seluruh TPS," ujar Supriadi.

Supriadi menekankan alasan di balik dukungan tersebut. Menurutnya, selama dua periode menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, Airin berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan serikat pekerja dan serikat buruh. Airin dinilai mampu menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan dengan kondusif di Kota Tangerang Selatan, yang menjadi catatan positif bagi para buruh.

"Pertama, kami melihat track record (rekam jejak) Ibu Airin selama menjadi Wali Kota Tangerang Selatan dua periode. Ibu Airin relatif berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Tangerang Selatan, serta mampu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara kondusif," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan besar para buruh jika Airin-Ade terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten. "Harapan kami adalah dengan mendukung Ibu Airin dan Pak Ade, saat dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten pada Februari nanti, suasana ketenagakerjaan di Provinsi Banten bisa lebih damai, tenteram, pekerjanya lebih sejahtera, dan pengusahanya terus maju," tuturnya.