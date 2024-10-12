Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Deklarasikan Dukungan, Relawan Aku Cinta RIDO Siap Menangkan RK-Suswono Satu Putaran

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |22:45 WIB
Deklarasikan Dukungan, Relawan Aku Cinta RIDO Siap Menangkan RK-Suswono Satu Putaran
Relawan Aku Cinta RIDO. (Foto: Okezone/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Aku Cinta RIDO sebagai organ relawan pendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendeklarasikan dukungannya pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Sebagai bentuk komitmennya, mereka akan memenangkan pasangan calon nomor urut satu ini dalam satu putaran.

"Kita hadir di sini pada deklarasi tadi siang, kita dukung untuk Pak Ridwan Kamil dan pak Suswono untuk menjadi gubernur DKI Jakarta satu putaran," kata Sekjen Aku Cinta RIDO, Muhammad Rohandoyo di kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2024).

Mewakili relawannya, Rohandoyo melihat Ridwan Kamil sudah berpengalaman dalam menata daerah yang dipimpinnya. Hal itu terlihat ketika Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Sosok Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu adalah sosok seorang pimpinan yang religius yang selalu memperhatikan kepada rakyatnya dan tidak pernah korupsi apapun yang dilakukan itu adalah untuk pure kepada masyarakat dan ini sudah terbukti di Bandung untuk Jawa Barat," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, tak ada alasan apapun untuk tidak mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dia juga mengajak kepada seluruh warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara 27 November mendatang.

"Jangan lupa untuk seluruh warga DKI Jakarta untuk tanggal 27 November harus datang ke TPS, jangan jadi golput, jangan jadi kotak kosong pilih nomor 1 Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono Satu putaran harus menang," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
