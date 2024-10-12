300 Organ Relawan Telah Nyatakan Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Ketua Tim Bidang Penggalangan Relawan pasangan calon nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono, Miea Kusuma melaporkan sudah ada ratusan organ relawan yang telah menyatakan dukungan terhadap pasangan RIDO.

Hal ini diungkapkan Miea usai acara deklarasi 6 organ relawan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang digelar di kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2024).

"Kalau di data kita sampai sejauh ini hampir 300," kata Miea kepada wartawan.

Miea menyampaikan bahwa jumlah organ relawan pendukung pasangan RIDO ini dipastikan akan terus bertambah selama pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 ini.

"Target kita bisa sampai seribu ya, kita pengennya banyak sekali. Tapi ini berdatangan terus, jadi kita mendata lewat scan QR Code dan juga link Google Form yang mereka bisa isi, kita share di grup-grup WhatsApp, di sosmed, dan juga langsung bisa daftar di sini," ujarnya.