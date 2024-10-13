Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Kenang Ucapan Terakhir Dosen Kesayangannya Sebelum Wafat: Bangun Manusia Jakarta, Jangan Hanya Gedung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |00:48 WIB
Ridwan Kamil Kenang Ucapan Terakhir Dosen Kesayangannya Sebelum Wafat: Bangun Manusia Jakarta, Jangan Hanya Gedung
Ridwan Kamil. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengenang sosok dosen kesayangannya, Mohammad Danisworo yang wafat pada Jumat (11/10) kemarin. Ia mengaku mendapatkan pesan dari Danisworo jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta.

"Kang Emil, kalau nanti jadi Gubernur, jangan hanya membangun gedung saja, tapi juga membangun warganya, komunitas lainnya," kata Ridwan Kamil menirukan pesan itu, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu pun berjanji akan menanamkan pesan itu jika nantinya terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta.

"Insya Allah pesan itu akan saya jalankan," ucapnya.

Bagi Kang Emil, Danisworo merupakan sosok dosen kesayangan yang bahkan dianggap sebagai ayah keduanya. Guru Besar Arsitektur dan Desain Kota itu merupakan sosok yang juga membantu dirinya bisa mengambil pendidikan di Amerika Serikat.

"Saya sangat kehilangan karena Prof. Danisworo merupakan tokoh tata kota ternama. Beliau adalah ayah kedua saya, yang mengirim saya studi ke Amerika," kata Ridwan Kamil.

Dalam masa hidupnya, kata Ridwan Kamil, Danisworo selalu hadir membantunya. Misalnya, Ridwan Kamil kerap diberi bantuan saat kekurangan uang. Ridwan Kamil menyebut sosok Danisworo jugalah yang membimbing dirinya mencapai kesuksesan dalam karier.

 

