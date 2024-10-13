Ratusan Relawan Ridwan Kamil-Suswono Tak Hanya Berkampanye tapi Jadi Corong Aspirasi

JAKARTA -- Ratusan organ relawan dari berbagai elemen mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Bukan hanya untuk melakukan kampanye, relawan-relawan ini juga menjadi corong aspirasi yang datang dari masyarakat.

"Relawan-relawan ini bisa menjadi corong, bisa membantu kita menyampaikan aspirasi itu kepada pak Ridwan Kamil dan pak Suswono," kata Ketua Tim Bidang Penggalangan Relawan pasangan RIDO, Miea Kusuma, Sabtu (12/10/20024).

Menurutnya, relawan-relawan ini diperlukan menggalang aspirasi lantaran kompleksnya masalah yang ada di Jakarta.

Misalnya saja, organ-organ relawan yang ada sudah pernah menyampaikan aspirasi dari kelompok penyandang disabilitas, kelompok nelayan, hingga masyarakat yang curhat soal kekurangan lapangan pekerjaan. "Jadi memang permasalahan Jakarta ini kompleks sekali," tutur dia.

Sejauh ini kata dia, sudah ada 300 organ relawan yang terdaftar mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Meski sudah ada ratusan, pasangan RIDO dipastikan tetap membuka diri untuk menerima dukungan dari berbagai relawan.